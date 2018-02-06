هبوط حاد في البورصة الأمريكية.. و"بيتكوين" تخسر

هبطت مؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل حاد للجلسة الثانية على التوالي خلال تداولات اليوم، وهو أكبر هبوط على الإطلاق أثناء التعاملات من حيث عدد النقاط، مع تعمق تصحيح نزولي طال انتظاره من مستويات قياسية مرتفعة.

وقال متعاملون أن أداء الأسهم اليوم ويوم الجمعة يعكس التخوفات من احتمالات ارتفاع أسعار الفائدة بمستوى متسارع في أعقاب بيانات قوية صدرت يوم الجمعة وخصوصا المتعلقة بارتفاع الأجور.

وأنهى داو جونز جلسة التداول ببورصة وول ستريت منخفضا 1175.21 نقطة، أو 4.6%، إلى 24345.75 نقطة في حين هبط المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 113.19 نقطة، أو 4.10 بالمئة ليغلق عند 2648.94 نقطة.

على صعيد آخر، واصلت بيتكوين خسائرها وهوت بأكثر من 15% إلى أدنى مستوياتها في حوالي ثلاثة أشهر وسط مخاوف من حملة تشنها الجهات التنظيمية في أنحاء العالم على تداول العملات الرقمية.

وعند أدنى مستوى لها في الجلسة هبط سعر بيتكوين على منصة بورصة بتستامب التي مقرها لوكسمبورج إلى 6853.53 دولار لتهبط إلى أقل من نصف ذروتها المسجلة في ديسمبر كانون الأول عندما اقتربت من 20 ألف دولار.

وتراجعت بيتكوين في ست من جلسات التداول الثماني السابقة.

وبعد صعودها أكثر من 1300 بالمئة العام الماضي، خسرت بيتكوين نحو نصف قيمتها منذ بداية 2018 مع إعلان المزيد من الحكومات والبنوك عن عزمها تضييق الخناق عليها. وفي الأسبوع الماضي سجلت بتكوين أسوأ أداء أسبوعي لها منذ 2013.

كانت مجموعة لويدز المصرفية البريطانية قالت أمس الأحد إنها ستحظر على العملاء شراء بتكوين باستخدام بطاقات الائتمان.

وبهذا ينضم البنك البريطاني إلى العملاقين الأمريكيين جيه.بي مورجان تشيس آند كو وسيتي جروب اللذين أعلنا عن حظر مماثل بسبب القلق من أن البنوك قد تتعرض للمساءلة عندما تهوي قيمة العملات الشديدة التقلب.

وقالت الهند اليوم إنها تعتزم أخذ خطوات لتجريم استخدام العملات الافتراضية في نظام المدفوعات لديها وتنظيم تداول الأصول المشفرة.