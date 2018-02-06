شهاب: الشهيد جرار مثَّل نهج المقاومة الأصيل والحساب لم يغلق مع الاحتلال

أكد مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي، داود شهاب "ان الشهيد المجاهد البطل مثَّل نهج المقاومة الأصيل والمعبر عن طبيعة الظروف التي يحياها الشعب الفلسطيني في ظل الاحتلال الغاصب والمعتدي".

وقال شهاب على صفحته الشخصية في تويتر عن الشهيد "أحمد نصر جرار نهج وليس فرد .. وهذا النهج سيتواصل ويستمر بإذن الله عز وجل" .

وشدد شهاب أن صفحة الحساب لم تغلق بعد ولن تغلق الا بطرد هذا العدو واقتلاع هذا الباطل بحول الله وقوته.

وأضاف: لقد انتصر أحمد وهو يواجه اعتى الجيوش وكسر روحهم، وسيخرج من الشعب الفلسطيني من يسير على طريق أحمد النصر.

وتابع: في رحاب الجنان يمضي أحمد جرّار شهيدا بارا بفلسطين وبارا بالقدس والاقصى ، وفيا للشهداء والأسرى (..) فلتهنأ بهذه الخاتمة التي ما ينبغي لمثلك يا أحمد الا أن تكون خاتمة حياته في الدنيا شهيدا مقبلا غير مدبر، على أرض فلسطين المقدسة وعلى ترابها المبارك ، فلسطين حيث ينبغي أن يكون الجهاد والشهادة، فنعم الحياة حياتك، ونعم الشهادة شهادتك ونعم الآخرة آخرتك بإذن الله.