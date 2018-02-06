الاحتلال يغتال المطارد أحمد نصر جرار في اليامون قضاء جنين

أعلنت مصادر عبرية نقلاً عن جهاز الشاباك الصهيوني استشهاد الشاب المطارد، أحمد نصر جرار فجر اليوم الثلاثاء في بلدة اليامون، قضاء جنين بالضفة الغربية.

و قالت المصادر: "قبل ساعات الفجر الاولى من يوم الثلاثاء 6/2/2018 ، اقتحمت قوات من وحدة اليمام التابعة للشرطة " الاسرائيلية" بلدة اليامون جنوب مدينة جنين ، و طالبت جرار بالخروج من المنزل الذي تحصن فيه، زاعمة أن جرار خرج وهو يحمل حقيبة و قطعة سلاح من نوع m-16 فعاجلته القوة المقتحمة بإطلاق النار عليه، مما أدى لاستشهاده".

شهود عيان قالوا: "فجر اليوم اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال بلدة اليامون القريبة من جنين، وتوجهت غرب البلدة في المنطقة التي يتواجد فيها مقر الأمن الوطني الفلسطيني، حيث دارت اشتباكات عنيفة هدمت خلالها قوات الاحتلال بروكس ومبنى هناك واستشهد مواطن، قال جيش الاحتلال انه أحمد جرار".

و يتهم الاحتلال جرار بأنه قاد ‏خلية خططت لارتكاب عمليات وصفها بـ " إرهابية" أخرى.