بسعرٍ مغرٍ.. طرح هاتف شبيه بـ"آيفون X"

أعلنت شركة "أوكيتيل" الصينية طرح هاتفها الجديد الشبيه بآيفون X، في الأسواق بسعر مغر، وفق ما ذكره موقع "بيزنس إنسايدر".

وقال المصدر إن الشركة الصينية أطلقت على هاتفها الجديد اسم "أوكيتيل U18"، مشيرا إلى أنه يتشابه بشكل كبير جدا مع آخر هاتف أصدرته شركة "أبل" الأميركية.

وذكر "بيزنس إنسايدر" أن قيمة الهاتف لا تتجاوز 160 دولار، مقارنة مع آيفون X، الذي تبدأ أسعاره من 1000 دولار.

ويتوفر "أوكيتيل U18" على واجهة أمامية زجاجية بدون زر رئيسي، كما أنه يضم خاصية Face ID (نفس اسم الخاصية في آيفون X).

ويتجلى الفرق بين الهاتفين في حجم الشاشة: آيفون (5.8 إنش) - أوكيتيل (5.85 إنش).

وبخصوص الكاميرا الخلفية فتتوسط الهاتف بشكل عمودي، بخلاف تلك الموجودة في "آيفون X"، حيث جاءت في الجهة اليسرى من الجهاز.

وقالت الشركة الصينية إنها طرحت الجهاز في لونين: الأسود والذهبي.