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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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لابيد: لا يمكن لحكومة نتنياهو الاستمرار بتجاهل الأزمة في غزة

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 22:30 - 05 فبراير 2018
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قال رئيس حزب "هناك مستقبل" الإسرائيلي يائير لابيد: "إن حكومة اسرائيل لا يجب أن تستمر في تجاهل الأزمة في قطاع غزة".

وأضاف لابيد: "إن إسرائيل لا تستطيع أن تسمح لنفسها بمواصلة تجاهل هذه الأزمة في قطاع غزة وليس على المستوى الإنساني بل المستوى الأمني".

وتابع: "لا يمكن أن تقف دولة إسرائيل متفرجة عندما تنقطع المستشفيات عن العمل في قطاع غزة والكهرباء فيها"، معلناً تأييده لخطة إنشاء الميناء الذي قدمه الوزير الإسرائيلي كاتس وبرامج أخرى للبنية التحتية في غزة توضع على مائدة مؤتمر المانحين.

وربط تنفيذ البرامج بنزع سلاح المقاومة وعودة الجنود الأسرى في غزة.

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