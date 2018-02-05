جيش الاحتلال يغلق مداخل عدد من قرى "سلفيت" شمال الضفة

أغلق جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء الإثنين، مداخل بلدات تابعة لمحافظة سلفيت، شمال الضفة الغربية، عقب مقتل مستوطن "إسرائيلي" في المنطقة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات إسرائيلية اقتحمت البلدة، وأغلقت مدخلها الرئيسي، ومنعت الحركة في طرقاتها.

وأوضح أن أكثر من 15 مركبة عسكرية اقتحمت البلدة. لافتا إلى أن الجنود داهموا عددًا من المحلات التجارية، وصادروا تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بها.

وأضافت المصادر أن جيش الاحتلال أغلق أيضًا مداخل بلدات دير استيا وكفر الديك، التابعة لمحافظة سلفيت، بعد نصب حواجز للتفتيش عليها.

يأتي ذلك بعد ساعات من مقتل مستوطن "إسرائيلي" في عملية طعن، في محطة حافلات، قرب مستوطنة "أرئيل"، المقامة على أراضي سلفيت، فيما لاذ المنفذ بالفرار.