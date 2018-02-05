جيش الاحتلال يقتحم بلدة برقين للمرة الثالثة خلال 48 ساعة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، بلدة برقين، شمال الضفة الغربية، للمرة الثالثة، خلال 48 ساعة.

وقال محمد صباح رئيس بلدية برقين، غرب جنين، إن "قوات إسرائيلية، معظمهم من القوات الخاصة (مستعربين)، اقتحموا البلدة القديمة من برقين، وداهموا عددًا من المنازل، واعتقلوا شقيقين من عائلة جرار".

وأضاف، أن "مواجهات اندلعت بين القوات المقتحمة، وشبان فلسطينيين داخل البلدة، أدت لإصابة أحد الشبان (17 عامًا)، بجروح متوسطة".وأشار إلى أن القوات صادرت مركبتين فلسطينيتين، دون تفاصيل إضافية.

وأمس الأول السبت، اقتحم جيش الاحتلال "الإسرائيلي" البلدة، صباحًا، وانسحب منها بعد ساعات، قبل أن يعاود عملية الاقتحام في المساء.

وبحسب شهود عيان، يستهدف الاقتحام الإسرائيلي المتكرر للبلدة، القبض على أحمد نصر جرار، الذي يتهمه الجيش بـ"قتل" مستوطن إسرائيلي، جنوب نابلس، قبل نحو شهر.