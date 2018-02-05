مهجة القدس: الأسير وحيد أبو مارية يتنسم عبير الحرية

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم؛ أن سلطات الاحتلال الصهيوني أفرجت عن الأسير المجاهد الـقـيـادي في حـركـة الجـهـاد الإســلامـي وحيد حمدي زامل أبو مارية (51 عاماً) من بلدة بيت أمر قضاء مدينة الخليل وذلك بعد أن أمضى في الاعتقال الإداري ثلاثة أشهر ونصف.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 25/10/2017م؛ وحولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري دون أن توجه إليه أية تهمة تذكر. وأضافت المؤسسة أن الأسير وحيد أبو مارية خضع لعملية قلب مفتوح، وذلك بعد فشل عملية القسطرة التي خضع لها في مستشفى "شعاري تصيدك" بمدينة القدس المحتلة أثناء فترة اعتقاله السابق في شهر مارس عام 2016م؛ ومازال يعاني من وضع صحي غير مستقر وبحاجة لرعاية طبية خارج سجون الاحتلال الصهيوني.

جدير بالذكر أن الأسير وحيد أبو مارية ولد بتاريخ 21/08/1967م؛ وهو متزوج وأب لأربعة أبناء وتعرض للاعتقال من قبل قوات الاحتلال الصهيوني عدة مرات أمضى خلالها ما يقارب الـ (20) عاماً في سجون الاحتلال الصهيوني؛ ويعد أحد أبطال معركة الأمعاء الخاوية ضد سياسة الاعتقال الإداري التي فجرها الشيخ المجاهد خضر عدنان، حيث إنه خاض إضراباً ضد اعتقاله الإداري استمر (82) يوماً وانتزع قراراً بتحديد سقف اعتقاله الإداري.

و تقدمت مؤسـسـة مهـجة الـقـدس بالتهنئة القلبية الحارة من الأسير المحرر وحيد أبو مارية وعائلته المجاهدة، بمناسبة تحرره، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأســيراتنا من ســجون الاحتلال الصهيوني.