ضابط "إسرائيلي": حزب الله بإمكان تدمير ميناء حيفا واسدود في الحرب المقبلة

قال ضابط "إسرائيلي" كبير إن حزب الله اللبناني لديه القدرة العسكرية لضرب كل منشأة الغاز الإسرائيلية في عرض البحر، وأن إيران تزوده بأفضل أسلحة ومن بينها صواريخ أرض بحر بعيدة المدى وصواريخ متطورة جداً وطائرات استطلاع.

وأضاف الضابط خلال لقائه بالمراسلين العسكريين الإسرائيليين بأن إسرائيل تقترب من الحرب، رغم أنها بعيدة عن الأبواب، ولكن الجيش لا قيادة الجيش لا تغلق أعينها وتتابع تطور الأمور فالتدخل الإيراني يمثل إزعاجاً كبيراً لإسرائيل.

وأكد المتحدث أن إيران تمد حزب الله بأفضل الأسلحة الحديثة، كما أن الجيش الإسرائيلي يأخذ بالحسبان أن الأسلحة التي بيد الجيش السوري أيضا تصل ليد حزب الله، وبالتالي يمكن لحزب الله أن يطلق النار نحو إسرائيل انطلاقا من الأراضي السورية.

وأضاف الضابط قائلا سلاح البحرية "الإسرائيلي" يستعد للمواجهة المقبلة في حين أن حزب الله يركز محاولاته لحيازة صواريخ ارض بحر بعيدة المدى وسفن مفخخة وغواصين وطائرات استطلاع .

وتابع قائلاً:" رغم أننا لا نعتبر مصر عدوا لإسرائيل لكننا نرفض أن يكون بحوزة الجيش المصري غواصات ألمانية تشبه تلك التي بحوزة "إسرائيل".