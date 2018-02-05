اعتقال شقيقين من آل جرار عقب اقتحام جيش الاحتلال بلدة برقين

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" مساء اليوم الاثنين، شقيقين من آل جرار عقب اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال بلدة برقين قضاء مدينة جنين للمرة الثالثة خلال يومين بحثاً عن المجاهد أحمد نصر جرار المتهم بتنفيذ عملية نابلس البطولية التي أدت لمقتل حاخام "إسرائيلي".

ووفقاً لمصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن ناجي جرار (٣٥ عاما) من شارع الناصرة بمدينة جنين بالتزامن مع اعتقال شقيقه فؤاد جرار بعد اقتحام قوات خاصة "إسرائيلية" بناية الجذور في بلدة برقين بجنين.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اعتلت عدد من أسطح البنايات والمنازل المجاورة في الحارة الغربية لبرقين، وشرعت بأعمال تفتيش واستجواب لعدد من المواطنين، وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية باتجاه الشبان ومنازل المواطنين بين فينه وأخرى.