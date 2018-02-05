اتحاد الإذاعات والتلفزيونات يدين زيارة وفد إعلامي عربي إلى "إسرائيل"

أدان اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الاسلامية مساء اليوم الاثنين، زيارة وفد إعلامي عربي (للكيان الإسرائيلي) -الأراضي الفلسطينية المحتلة-، وذلك بعد دعوة للوفد من قبل وزارة خارجية الاحتلال".

وكشفت صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية" على مواقع التواصل الاجتماعي، والتابعة لوزارة الخارجية "الإسرائيلية"، أن وفدا إعلاميا عربيا يضم تسعة أشخاص، من بينهم خمسة مغاربة، يقوم بزيارة إلى (الكيان الإسرائيلي) -الأراضي الفلسطينية المحتلة- تلبية لدعوة من خارجية الاحتلال.

وقال الاتحاد في بيان له وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه: إن الزيارة عمل مدان بكل المقاييس الاخلاقية والمهنية ويعبر عن مستوى الانحدار الذي وصلت إليه هذه المجموعة الإعلامية".

واعتبر الزيارة عمل تطبيعي مخالف لكل المبادئ والمواثيق السياسية والقانونية، ويشكل تبرئة لساحة العدو المعتدي والغاصب.

وطالب الاتحاد، مختلف وسائل الإعلام العربي والإسلامي لإدانة هذه الخطوة والشجب واتخاذ كافة الاجراءات القانونية والسياسية ضد النخب الاعلامية المطبعة مع العدو ووقف كل أشكال التطبيع الاعلامي معه.

ودعا، إلى أوسع مواجهة حقيقية لكل ظواهر التطبيع الاعلامي التي تقوم بها مجموعة من وسائل الاعلام والاعلاميين الذين لا يعيرون اي اهتمام لقيم الحق والعدل، ويهرولون للتطبيع مع عدو يجمع العالم على ادانته بالإرهاب.