مهجة القدس: الاحتلال يفرج عن شقيقة الأسير جمال ردايدة

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم؛ أن ما تسمى مصلحة سجون الاحتلال الصهيوني أفرجت عن السيدة حنان موسى علي ردايدة (46 عاماً) شقيقة الأسير جمال ردايدة من بلدة العبيدية قضاء مدينة بيت لحم وذلك بعد اعتقال تسعة أيام.

وأوضحت مهجة القدس أن إدارة سجن النقب الصهيوني اعتقلت السيد حنان ردايدة بتاريخ 28/01/2018 أثناء زيارة شقيقها الأسير جمال واحتجزتها دون إبداء أسباب.

جدير بالذكر أن الأسير جمال ردايدة ولد بتاريخ 01/11/1978م، وهو متزوج ولديه من الأبناء اثنان، واعتقلته قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 21/04/2007م، ويقضي حكماً بالسجن ثلاثة عشر عاماً ونصف بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والقيام بأعمال ونشاطات عسكرية ضد قوات الاحتلال الصهيوني.