الرئيس الإيطالي يقيم حفل استقبال رسمي لأردوغان

أقام الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، اليوم الاثنين، حفل استقبالٍ رسمي لنظيره التركي رجب طيب أردوغان، في العاصمة روما.

وبدأ حفل الاستقبال في القصر الرئاسي الإيطالي بعد مصافحة ماتاريلا لأردوغان ووقوفيهما برهة من الوقت أمام عدسات الصحفيين.

وبعد استعراض وفدي البلدين، عقد الرئيس أردوغان اجتماعًا منفردًا مع نظيره ماتاريلا، قبل انضمام وفدي البلدين للاجتماع.

ويجري الرئيس التركي زيارة رسمية إلى الفاتيكان وإيطاليا بدأت أمس، وتنتهي اليوم الاثنين.

ومن المنتظر أن يعقد الرئيس التركي، في وقت لاحق اليوم، اجتماعًا مع رئيس الوزراء الإيطالي "باولو جنتيلوني"، يعقبه اجتماع مع رؤساء الشركات الإيطالية الكبرى.