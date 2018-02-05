ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر
الاتصالات

الطيراوي يُقدم شكوى قضائية ضد أجهزة أمن السلطة

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 16:40 - 05 فبراير 2018
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء توفيق الطيراوي
مشاركة

تقدم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء توفيق الطيراوي، بشكوى رسمية لدى القضاء الفلسطيني ضد أجهزة السلطة برام الله وشركات الاتصالات، على خلفية اتهامهم بمراقبة هواتفه الخاصة.

وقال الطيراوي في تصريحات إعلامية مساء الاثنين: " تقدتُ بشكوى قضائية لدى القضاء الفلسطيني ضد الاجهزة الامنية الفلسطينية وشركات الاتصالات، بمراقبة هواتفه الخاصة دون أي مسوغة قانونية أو قرار نيابي.

واعتبر الطيراوي، مراقبة السلطة لهواتفه الخاصة انتهاكا فاضحا للحريات الشخصية واعتداء سافرا على القيادة الفلسطينية"، والتي يعتبر الطيراوي جزءا منها.

متعلقات