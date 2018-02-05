الطيراوي يُقدم شكوى قضائية ضد أجهزة أمن السلطة

تقدم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء توفيق الطيراوي، بشكوى رسمية لدى القضاء الفلسطيني ضد أجهزة السلطة برام الله وشركات الاتصالات، على خلفية اتهامهم بمراقبة هواتفه الخاصة.

وقال الطيراوي في تصريحات إعلامية مساء الاثنين: " تقدتُ بشكوى قضائية لدى القضاء الفلسطيني ضد الاجهزة الامنية الفلسطينية وشركات الاتصالات، بمراقبة هواتفه الخاصة دون أي مسوغة قانونية أو قرار نيابي.

واعتبر الطيراوي، مراقبة السلطة لهواتفه الخاصة انتهاكا فاضحا للحريات الشخصية واعتداء سافرا على القيادة الفلسطينية"، والتي يعتبر الطيراوي جزءا منها.