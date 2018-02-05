قلق "إسرائيلي" إزاء إسقاط مقاتلة روسية في سوريا

أثار إعلان سقوط طائرة حربية روسية بصاروخ مضاد للطائرات في محافظة إدلب السورية، السبت الماضي، مخاوف جيش الاحتلال "الإسرائيلي" إزاء احتمال تعرّض طائراته العسكرية للمصير ذاته خلال طلعاتها الاستخباراتية في أجواء سوريا والمنطقة الشمالية للأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال موقع "واللا" الإخباري العبري، اليوم الاثنين: "إن إسقاط طائرة "سوخوي" الروسية في سوريا، أدى إلى زيادة توتر جيش الاحتلال "الإسرائيلي" في المنطقة الشمالية؛ ذلك أنه ينظر إلى هذه الحادثة على اعتبار أنها "تغيّر قواعد اللعبة في سوريا"، حسب قوله.

ونقل الموقع عن مصادر عسكرية "إسرائيلية"، قولها "هناك تخوف من أن يشجع ذلك الحدث على استهداف الطائرات "الإسرائيلية" بدون طيار، خصوصًا تلك التي تعمل في المنطقة الواقعة بين سوريا ولبنان".

وأضاف "إسقاط الطائرة الروسية يضع "إسرائيل" في مشكلة تتعلق بحماية طائراتها، في ظل حصول حزب الله على صواريخ".

وأشار إلى أن الطائرات بدون طيار باتت "الأداة الرئيسية للجيش "الإسرائيلية" في جمع المعلومات الاستخبارية عن المنطقة بشكل عام وأنشطة حزب الله على وجه الخصوص".