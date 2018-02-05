مؤشر بورصة فلسطين يرتفع بنسبة 0.11%

سجل المؤشر الرئيسي لبورصة فلسطين ارتفاعًا بنسبة 0.11% يوم الاثنين في جلسة تداول بلغت قيمتها حوالي 456 ألف دولار.

وأغلق مؤشر القدس على 577.03 نقطة، مرتفعا 0.64 نقطة عن جلسة تداول أمس، مدعومًا بارتفاع مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.45%، واستقرار مؤشر قطاع التأمين، مع انخفاض مؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 0.11%، ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.05%، ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.14%.

وشهدت جلسة اليوم التداول على حوالي 227 ألف سهم، في 124 صفقة، وجرى فيها تداول أسهم 17 شركة، ارتفع منها سهم 3 شركات، وانخفض سهم 4 شركات، واستقر سهم 10 شركة.

وارتفع سهم شركات سجاير القدس، البنك الإسلامي الفلسطيني، وبنك فلسطين.

والشركات الخاسرة هي: مطاحن القمح الذهبي، وفلسطين للاستثمار العقاري، ودواجن فلسطين، والفلسطينية للكهرباء.

واستقر سهم الشركات التالية: المجموعة الأهلية للتأمين، العربية الفلسطينية للاستثمار "إيبك"، وبيرزيت للأدوية، والقدس للمستحضرات الطبية، وفلسطين للتنمية والاستثمار، والاتصالات الفلسطينية، وبنك القدس، والاتحاد للأعمار والاستثمار، والفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية، وموبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات.