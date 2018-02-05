طرق مشاهدة ما بُحث عنه في غوغل خلال عام

من منا لا يستخدم محرك البحث غوغل أكثر من مرة في اليوم، والذي يعتبر المرجع الأول لمعظم المستخدمين، كما يوفر مزايا كثيرة قد تخفى عن عدد كبير منهم.

ومن المزايا الكثيرة التي يتمتع بها محرك البحث غوغل أنه يمنح المستخدم إمكانية مشاهدة ما قام بالبحث عنه منذ أول مرة قام بتسجيل الدخول إليه.

كيف تشاهد ما بحثت عنه في غوغل خلال يوم أو شهر أو عام؟

صفحة النشاطات

• انتقل إلى صفحة النشاطات الخاصة بك نشاطي على غوغل.

• من الممكن أن يُطلب منك إدخال اسم المستخدم لحساب غوغل، بالإضافة إلى كلمة السر.

• بعد تسجيل الدخول ستنتقل إلى صفحة النشاط الخاصة بك.

عرض السجل

بعد تسجيل الدخول إلى صفحة النشاطات الخاصة بك، سوف يتم عرض جميع نتائج البحث الأخيرة التي قمت بها، كما يمكنك ضمن قسم اليوم تحديد الخدمة التي ترغب في عرض السجل لها، وسيظهر لك سجل البحث من الأحدث إلى الأقدم.

التاريخ الحديث

لعرض سجل الصفحات التي زرتها مؤخرًا، حدد على عرض الحزمة أو عرض العنصر من القائمة الموجودة على يمين الصفحة ثم مرر لأسفل الصفحة.

التاريخ القديم

استخدم مربع البحث الموجود في أعلى الشاشة للعثور على صفحة معينة زرتها في الماضي، كما يمكنك استخدام ميزة التصفية حسب التاريخ لإجراء بحث أكثر تحديدًا.

حذف صفحة من السجل

ضمن قسم اليوم يمكنك تحديد الخدمة التي تريد حذف السجل منها، ولحذف سجل صفحة واحدة أو عدد قليل من الصفحات التي زرتها مؤخرًا:

• حدد على عرض الحزمة أو عرض العنصر من القائمة على اليمين.

• حدد الصفحة التي تريد حذفها.

• قم بالنقر على الثلاث نقاط الموجودة على يسار القسم التي تريد حذف الصفحة منه.

• حدد على حذف.

• يمكنك تكرار هذه العملية لجميع الصفحات التي تريد حذفها.

حذف مجموعة معينة من التواريخ

• بدايةً توجه إلى قسم حذف النشاط حسب الموجود في يمين الصفحة.

• سوف تشاهد الآن 3 خيارات أمامك.

• الخيار الأول يتيح لك لاختيار مجموعة مقترحة من التواريخ.

• الخيار الثاني يسمح لك لتحديد نطاق معين من التواريخ.

• الخيار الثالث يسمح لك لتصفية المحتوى المحذوف وفقا للمنتج أو الخدمة.

بعد تحديد الخيارات التي تريد حدد على زر الحذف الموجود أسفل الصفحة.

التاريخ القديم

للعثور على الصفحة التي زرتها في الماضي، استخدم مربع البحث أعلى الشاشة، حيث يمكنك استخدام التصفية حسب التاريخ وميزة المنتج لإجراء بحث أكثر تحديدًا، بعد تحديد الإدخالات التي تريد حذفها، استخدم نفس الخطوات المذكورة في قسم حذف صفحة من السجل.

تعطيل السجل

إذا كنت ترغب في تعطيل تتبع السجل لخدمات غوغل فاتبع الخطوات التالية:

• اتجه إلى قسم عناصر التحكم في النشاط الموجود في أعلى يمين الصفحة الرئيسية.

• ابحث عن نشاط الويب والتطبيقات.

• انقر على رمز الإيقاف المؤقت وحدد علامات الاختيار لتبديلها.

• قم بتأكيد قرارك مع كل قسم إذا طلب منك ذلك.

يمكنك الوصول إلى هذا القسم بسرعة بالانتقال مباشرة إلى قسم عناصر التحكم في الأنشطة، والجدير بالذكر أنه في حال لم تسجل الدخول إلى أية خدمة من خدمات غوغل فلن يتم تسجيل سجل بحث الويب.