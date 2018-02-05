بيت لحم: كشف ملابسات سرقة بقيمة 2 مليون و30 ألف شيقل

كشفت الشرطة، اليوم الإثنين، ملابسات قضية سرقة حقيبة بداخلها شيكات ومبلغ مالي بقيمة 2 مليون و30 ألف شيقل من داخل مركبة تعود لأحد المواطنين في بيت لحم، وألقت القبض على خمسة أشخاص متهمين بالسرقة .

وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، إنه وبناء على شكوى من مواطن من محافظة بيت لحم قبل عدة أيام حول قيام مجهولين بكسر زجاج مركبته أثناء وقوفها أمام أحد المنازل ببلدة الخضر غربي محافظة بيت لحم وقيامهم بسرقة حقيبة من داخل المركبة تحوي شيكات ومبلغا ماليا بقيمة 2 مليون و30 ألف شيقل، على الفور تحركت قوة من إدارة شرطة المباحث العامة إلى المكان وتم الكشف على موقع السرقة .

وأضافت أنه وبعد إجراءات البحث والتحري من قبل شرطة المباحث العامة تم الاشتباه بخمسة أشخاص من سكان محافظة بيت لحم، حيث تم إلقاء القبض عليهم وبسماع إفادتهم أقروا بقيامهم بعملية السرقة وضبط بحوزتهم جزء من المسروقات.

وأكدت الشرطة أنه تم تحويل الأشخاص الخمسة والمضبوطات الى النيابة العامة لإجراء المقتضى القانوني بحقهم أصولا .