محدث.. مقتل جندي إسرائيلي بعملية طعن قرب سلفيت وانسحاب المنفذ

قتل جندي "إسرائيلي" مساء اليوم الاثنين، بعملية طعن بطولية قرب مستوطنة ارئيل المقامة على أراضي المواطنين بين محافظتي نابلس وسلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وسائل إعلام الاحتلال، عن مقتل جندي إسرائيلي متأثراً بجراح أصيب بها في عملة طعن، فيما انسحب منفذ العملية بنجاح.

وأشار مراسلنا، أن قوات الاحتلال نصبت العديد من الحواجز العسكرية في الطريق المؤدية إلى مكان وقوع عملية الطعن بحثاً عن المنفذ، مبيناً أن قوات الاحتلال جمعت كاميرات المراقبة في محيط المنطقة وتحديدا في قرية كفل حارس القريبة من منطقة الحادث.

من جهته قال الناطق باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي": "إن منفذ العملية وصل لمحطة نقل الركاب على مدخل مستوطنة ارئيل وقام بطعن الجندي بسكين.

وأوضح الناطق باسم جيش الاحتلال بأن أحد الضباط "الإسرائيليين" شاهد الحادث وحاول دهس منفذ العملية إلا أن المنفذ نجح بالانسحاب، مبيناً أن جيش الاحتلال انتشر بشكل كبير جداً في المكان بحثاً عن المنفذ.







