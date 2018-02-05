النقابات الصحية تطالب بدمج الموظفين وصرف رواتبهم

طالبت النقابات الصحية في محافظات غزة، وزير الصحة جواد عواد بالقدوم إلى القطاع بشكل عاجل للقيام بوجباته تجاه القطاع الصحي المتأزم، والعمل على دمج الموظفين وصرف رواتبهم كاملة.

ودعا المتحدث باسم النقابات أحمد النجار، خلال مؤتمر صحفي عقب اعتصام بمجمع الشفاء بغزة، الوزير عواد لإنقاذ وزارة الصحة من الانهيار، والاستجابة لنداءات الموظفين الذين لم يتلقوا رواتبهم منذ أشهر ولاستغاثات المرضى الناجمة عن عدم قيام الحكومة بواجباتها، والقوم لغزة حيث تجاوز عدم تواجده في الوزارة أكثر من 60 يوماً للقيام بواجباته تجاهها.

وأضاف: "نشاهد المنظومة الصحة تنهار من خلال التميز بين موظفي الوطن الواحد، وحكومة الحمد الله مقصرة، والدليل عدم توفير الرواتب والأدوية والوقود والتقليصات في تحويلات العلاج للخارج".

أكد على ضرورة حل ملف موظفي وزارة الصحة، حل عادل وسريع وشامل واعتبار كافة الموظفين موظفي دولة حيث يتم تعينهم وفق قانون الخدمة المدنية.

وطالب بالحفاظ على الأمان الوظيفي الكامل لموظفي القطاع العام وعدم الاستغناء عن أي من الموظفين وعدم الإحلال أو الإقصاء لأي موظف.

كذلك طالب بصرف رواتب الموظفين، المستحقة من نوفمبر الماضي بشكل عاجل، وصرف الرواتب القادمة من الخزينة العامة ووقف الخصومات على رواتب موظفي السلطة.

ودعا لدمج وتسكين الموظفين كافة ضمن سلم هيكلي تنظيمي وجدولة راتب موحد هم وإعادة رواتب المقطوعة رواتبهم وفق وضعهم الوظيفي الحالي.

وأكد على ضرورة احتساب سنوات خدمة الموظفين السابقة لدى هيئة التقاعد، وصرف المستحقات دفعة كاملة أو مجدول، وصرف علاوة غلاء المعيشة والمخاطرة لكل مستحقيها بأثر رجعي وتثبيت موظفي العقود والبطالة الدائمة كونهم جاءوا بناء على مسابقات وظيفية.

أكد الاستمرار في الدفاع عن الموظفين وعدم الوقوف مكتوفي الأيدي أمام تنكر الحكومة لحقوق الموظفين، محذراً من عدم القدرة على السيطرة على ما قد يقوم به الموظفين من خطوات تصعيديه ونؤكد أننا لن نقف في طريقهم.

وقامت النقابات بتسلم وكيل الوزارة الدكتور يوسف أبو الريش قائمة بمطالب الموظفين لتسليمها بشكل عاجل لوزير الصحة جواد عواد.