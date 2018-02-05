مطار دبي... الأكثر ازدحاما في العالم 2017

حافظ مطار دبي الدولي على مكانته كأكثر مطارات العالم ازدحاما بالمسافرين الدوليين في عام 2017، على الرغم من أن نمو حركة الركاب تباطأ إلى أقل وتيرة في 9 أعوام على الأقل.

وقالت مطارات دبي في بيان الاثنين إن حركة السفر نمت بنسبة 5.5% سنويا إلى 88.2 مليون راكب، مقابل 83.6 مليون مسافر في العام السابق.

وهذه أبطأ وتيرة نمو يسجلها المطار منذ عام 2009 على الأقل. وتوقعت مطارات دبي قبل عام أن يصل عدد الركاب إلى 89 مليونا.

وتتوقع مطارات دبي أن تتباطأ نسبة النمو لنحو 2.4% العام الجاري، وأن يصل عدد الركاب إلى 90.3 مليون.

وزاد عدد الركاب الروس المسافرين عبر دبي بنسبة 28% إلى 1.3 مليون، والصينيين بنسبة 19.4% إلى 2.2 مليون في 2017، وذلك بعدما يسرت الإمارات شروط الحصول على تأشيرات الدخول للمسافرين الروس في 2017 والمواطنين الصينيين في 2016.

لكن الهند حافظت على مركزها كأكبر مورد إذ استقبل مطار دبي 12.06 مليون راكب منها بزيادة 5.4%.