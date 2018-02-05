القبض على تاجر آثار بحوزته تماثيل وقطع أثرية في الخليل

ألقت الشرطة الفلسطينية في الخليل اليوم الاثنين، القبض على تاجر آثار بحوزته 3 تماثيل و11 قطعة معدنية أثرية وجهاز كشف عن المعادن.

وذكرت الشرطة في بيان لها، بان معلومات وردت بحيازة أحد الأشخاص على قطع أثرية داخل مركبته، على الفور قامت الشرطة بوضع حاجز تفتيش على الطريق العام لضبط القطع الاثرية، وإلقاء القبض على المشتبه به.

وأشارت إلى أنها ضبطت ثلاثة تماثيل أثرية وإحدى عشرة قطعة معدنية أثرية، والتي كانت عبارة عن عملات معدنية قديمة، وحلي، وقطعة ذهبية، بالإضافة لجهاز كشف عن المعاد.

وبينت أنها استمعت أقوال المشتبه به اعترف بحيازته لهذه المواد بغرض الاتجار بها، والتنقيب عن الآثار، حيث تم توقيفه مدة 24 ساعة وإحالته للنيابة العامة، لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.