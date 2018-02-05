قناة عبرية: الأمير البحريني شخصية غير رسمية وألغى حضوره للكنيست

ذكر القناة العبرية العاشرة، اليوم الاثنين، بأن الأمير البحريني مبارك آل خليفة والذي سيزور "إسرائيل" قد ألغى حضوره للكنيست.

ووفقا لمصدر سياسي، فقد التقى الأمير البحريني مع عضو الكنيست أيوب قرا ومع وزير الحرب أفيغدور ليبرمان، فيما حاول الأخير من لقاءه أن يظهر الأمير بشخصية سياسية بحرينية.

وأضاف المصدر: " في واقع الأمر اتضح بأن اللقب "أمير" يطلق على 200 شخص في البحرين وأنهم مجرد أقرباء لملك البحرين".

وقال الأمير مبارك خلال مقابله مع القناة العاشرة: "أنا الشيخ مبارك وأسكن في بريطانيا جئت لإسرائيل لزيارة صديق لي ولا أمثل الحكومة البحرينية".