الحكم بالسجن سنة ضد الأسير المحامي محمد علان

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم؛ أن محكمة سالم العسكرية الصهيونية أصدرت حكماً بالسجن الفعلي لمدة سنة وغرامة مالية قدرها (2000) شيكل بحق الأسير المحامي محمد نصر الدين مفضي علان (33 عاماً) من مدينة نابلس.

وأوضحت المؤسسة أن المحكمة الصهيونية وجهت للأسير علان تهمة التحريض على صفحات التواصل الاجتماعي ضد الاحتلال، علماً أنه خاص إضرابا مفتوحا عن الطعام بداية اعتقاله قبل أن يتم توجيه لائحة اتهام ضده.

جدير بالذكر أن الأسير محمد علان ولد بتاريخ 05/08/1984م؛ وهو متزوج ومن قرية عينابوس قضاء محافظة نابلس شمال الضفة المحتلة؛ وهو محامي مزاول؛ وسبق أن اعتقل في سجون الاحتلال مرتين أمضى خلالهما ما يزيد عن ثلاث سنوات؛ على خلفية انتمائه وعضويته في حركة الجهاد الإسلامي، وكان في اعتقاله الأخير بتاريخ 06/11/2014م؛ قد خاض إضرابا مفتوحاً عن الطعام رفضاً لسياسة اعتقاله الإداري بدون أن يوجه له أي اتهام، استمر لمدة (65) يوماً من تاريخ 18/06/2015 وحتى 21/08/2015 وفي اليوم الأخير من إضرابه دخل في مرحلة حرجة وخطيرة جداً على حياته، حيث رضخت المحكمة العليا الصهيونية لطلب هيئة الدفاع عنه وقررت تعليق الاعتقال الإداري واعتباره حراً ويبقى في مشفى برزلاي للعلاج حتى تحسن وضعه الصحي، إلا أنه وبعد أن استقر وضعه الصحي وقرار إدارة المشفى الموافقة على خروجه، قامت قوات الاحتلال باعتقاله من باحة المشفى ونقله إلى سجن مشفى الرملة ليكمل الأمر الإداري الأخير الذي انتهى بيوم تحرره في 04/11/2015م.