الاحتلال يعيد اعتقال المحررين جمال السيد ومعتز عبيدو

أكدت مؤسسة مهجة القدس الشهداء والأسرى أن قوات الاحتلال الصهيوني اقتحمت فجر اليوم الإثنين، منزل الأسير المحرر المقعد معتز محم دفرج طالب عبيدو (38 عاماً) من مدينة الخليل ومن ثم اعتقلته وغادرت المكان.

وأفادت عائلة الأسير معتز عبيدو في اتصال هاتفي مع مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اقتحمت المنزل الساعة الواحدة فجراً واعتقلته وسلمت شقيقه معتصم بلاغاً لمقابلة المخابرات الصهيونية في ما يسمى مركز تحقيق عتصيون ومن ثم انسحبت من المكان.

وأوضحت مهجة القدس أن الأسير عبيدو عانى في اعتقالاته السابقة وهو في الأسر من آثار إصابة في يده اليمنى فقد تم إطلاق النار عليه بشكل مباشر من قبل جنود الاحتلال أثناء اعتقاله السابق، كذلك يعاني من شلل في قدمه اليسرى جراء إطلاق النار عليه من مسافة خمسة أمتار أثناء اعتقاله من قبل قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 11/11/2011م، وقد تعرض لإصابة برصاصة (دمدم) تفجرت بمنطقة الحوض والبطن، وهو مقعد نتيجة الإصابة ويتحرك بواسطة كرسي.

جدير بالذكر أن الأسير معتز عبيدو من مواليد 12/09/1980م، وهو أب لطفلتين، واعتقل سابقاً في سجون الاحتلال الصهيوني عدة مرات على خلفية انتمائه ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وكان الاعتقال الأخير بتاريخ 11/04/2013م؛ حيث أمضى في الأسر (33) شهر على ذات التهم السابقة وأفرج عنه بتاريخ 09/11/2015م.

كما أعادت قوات الاحتلال، اعتقال الأسير المحرر جمال محمد منيب السيد (32 عاماً) من بلدة كفر راعي وذلك بعد اقتحام منزله فجر اليوم.

ويعد الأسير جمال السيد أحد أبرز كوادر حركة الجهاد الإسلامي في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، وأمضى ما يزيد عن ست سنوات خلال اعتقالات سابقة.

جدير بالذكر أن الأسير المجاهد جمال السيد ولد بتاريخ 07/02/1985م، وهو متزوج وأب لطفلين.