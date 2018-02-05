مهجة القدس: محكمة الاحتلال تؤجل محاكمة الشيخ خضر عدنان

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم؛ أن محكمة سالم العسكرية الصهيونية أجلت محاكمة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان محمد موسى لتاريخ 28 فبراير 2018م.

وأوضحت مهجة القدس أن محكمة سالم العسكرية الصهيونية عقدت اليوم جلسة للنظر في قضيته، وقررت المحكمة التأجيل لتاريخ 28/02/2018 للسماح لمحامي الدفاع عنه لفحص ملفه والاطلاع على التهم الموجهة ضده.

وأشارت مهجة القدس إلى أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت الشيخ خضر عدنان بتاريخ 11/12/2017م بعد أن داهمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الصهيوني منزله بطريقة همجية واعتدوا عليه بشكل همجي حيث طرحوه على الأرض وقيدوه، وحاولوا الاعتداء على زوجته وتوجيه أسلحتهم نحوها.

جدير بالذكر أن الشيخ الأسير خضر عدنان ولد بتاريخ 24/03/1978م، وهو متزوج ولديه ستة أطفال؛ واعتقل سابقاً في سجون الاحتلال الصهيوني أحد عشر اعتقالاً على خلفية عضويته ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وهو مفجر ثورة الأمعاء الخاوية ضد سياسة الاعتقال الإداري وأول من خاض الإضراب المفتوح عن الطعام ضد هذه السياسة، حيث خاض إضراباً لمدة (66) يوماً على التوالي في اعتقال سابق ولم يعلق إضرابه إلا باتفاق مع إدارة مصلحة سجون الاحتلال الصهيوني بعدم تجديد الاعتقال الإداري وتحرر في يوم 17/04/2012، وفي اعتقال آخر بعد ذلك بتاريخ 08/07/2014 خاض الشيخ خضر عدنان إضراباً مفتوحاً عن الطعام رفضاً لتجديد اعتقاله الإداري للمرة الثالثة على التوالي استمر (55) يوماً وفي فجر 29/06/2015 اليوم السادس والخمسين من إضرابه الساعة الواحدة ليلاً علق إضرابه بعد التوصل إلى اتفاق مكتوب يقضي بالإفراج عنه في 12/07/2015 الخامس من العشرون من شهر رمضان 1436 هـ.