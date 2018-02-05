القبض على شخص بتهمة ابتزاز سيدات عبر "الفيسبوك" في الخليل

ألقت الشرطة في محافظة الخليل، اليوم الاثنين، القبض على شخص، بتهمة ممارسة الابتزاز الالكتروني بحق عدة سيدات، وتحصّل منهن على مبالغ مالية، ومصاغ ذهبي في الخليل .

وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات، إن إحدى السيدات تقدمت بشكوى لدى وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية بإدارة المباحث بالخليل تتعلق بقيام مجهول بابتزازها ماديا، مقابل عدم نشر صور خاصة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، وأنها قامت بدفع مبلغ له وطالبها مرة أخرى بدفع مبلغ أكبر، إلا أنها رفضت وتوجهت للشرطة.

وأوضح ارزيقات أنه على الفور باشرت وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية وبالتنسيق مع النيابة العامة إجراءات البحث والتحري، حتى تمكنت من إلقاء القبض على المشتبه به، وضبطت بحوزته هاتفه النقال، وخلال عملية تفتيش الهاتف عثر بداخله على عدد كبير من الصور والأفلام تخص 20 سيدة من الخليل ومن غيرها من المحافظات، وضبط أيضا بحوزته مصاغا ذهبيا حصل عليه من امتهانه لجرائم الابتزاز الالكتروني.

وأضاف انه تم توقيف المشتبه به لمدة 24 ساعة، وإحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.