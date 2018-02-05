إطلاق النار على رجل حاول اقتحام مكتب الرئيس الإيراني

قال نائب محافظ طهران لوكالة فارس الإيرانية للأنباء إن قوات الأمن أطلقت النار على رجل واعتقلته بعد محاولته التسلل إلى مكتب الرئيس.

وأضاف محسن حمداني نائب المحافظ: "نحاول معرفة هويته ودوافعه".

وذكرت وكالة تسنيم للأنباء أن الرجل كان يحمل سكينا كبيرا ويلف جسده بكفن مما ينم عن استعداده للموت.

وأطلقت قوات الأمن النار على ساق المهاجم أثناء محاولته اجتياز البوابة الأمنية المؤدية إلى المكتب الرئاسي في شارع باستور بوسط طهران.

وتفرض قوات الأمن تدابير مشددة بالمنطقة التي توجد فيها أيضا مؤسسات حكومية مهمة أخرى.