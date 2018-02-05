"تشريعي غزة" أقر 20 قانونا خلال 2017 في 18 جلسة برلمانية

أصدر المجلس التشريعي الفلسطيني في قطاع غزة، اليوم الاثنين، تقريره الإداري السنوي لعام 2017م.

وتضمن التقرير أبرز أنشطة رئاسة المجلس واللجان والدوائر المختلفة خلال العام.

وقال المكتب الإعلامي للتشريعي، بأنه عقد خلال العام المنصرم الذي استمرت فيه الدورة غير العادية الرابعة / الخامسة (18 جلسة) بواقع (20) يوما من العمل، وأنه ناقش (15) تقريرا خلال الجلسات التي عقدت العام الماضي.

وبلغ عدد القوانين التي أقرها المجلس التشريعي خلال العام بالقراءات المختلفة (20) عشرون قانونا، فيما بلغت عدد القرارات (39) قرارا.

وأشار إلى أن لجان المجلس عقدت (93) اجتماعا و (55) جلسة استماع لمسؤولين حكوميين واستقبلت 477 شكوى ووجهت 549 مراسلة لجهات حكومية لمتابعة قضايا ومشاكل وهموم تخص المواطنين.