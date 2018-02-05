ديختر يستبعد ان تكون الحرب مع غزة قريبة وان حدثت ستكون صادمة "

حذر رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست "الإسرائيلي"، والرئيس السابق لجهاز الشاباك "الإسرائيلي" آفي ديختر حركة حماس من أن الحرب القادمة ستكون صادمة، وستكون حرب لم يسبق لها مثيل.

تصريحات ديختر الاذاعية جاءت في أعقاب تقدير موقف قدمه رئيس أركان جيش الاحتلال "الإسرائيلي" جادي أيزنكوت في جلسة الحكومة "الإسرائيلية" أمس الأحد قال فيه، قطاع غزة على حافة الإنهيار الشامل، مما يعزز فرصة مواجهة جديدة مع حركة حماس خلال العام 2018.

وحول إمكانية إندلاع مواجهة في الصيف القادم مع حماس، قال ديختر:“لا أعتقد أننا ذاهبون لمواجهة أخرى في قطاع غزة بشكل استباقي، وحماس تدرك أن المواجهة القادمة في غزة ستبدو مختلفة جداً عن المواجهات السابقة ،"على حد زعمه"، وتابع: "حرب كهذه ستكون حرب صادمة للحركة، ولم ترى لها مثيل في السابق ”.

وعن الأوضاع في قطاع غزة قال رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي:” لا مصلحة لنا بإنهيار قطاع غزة، وإسرائيل تسمح لعدد كبير من المنظمات الإنسانية بتقديم المساعدات الإنسانية هناك، نحن نهتم بتقييمات رئيس الأركان ، وجهاز الشاباك "الإسرائيلي"، فهم من يتابعون ما يدور في قطاع غزة عن قرب لكي لا تقودنا السياسية "الإسرائيلية" لمواجهة جديدة في قطاع غزة، ومحاولة إعطاء صورة أن المحركات بدأت مرحلة التسخين للمواجهة القادمة رأي غير دقيق”.