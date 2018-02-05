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ماذا حدث بين الفنان محمد هنيدي ومسؤول "إسرائيلي"؟

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:16 - 05 فبراير 2018
محمد هنيدي محمد هنيدي
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أحرج الفنان الكوميدي محمد هنيدي دبلوماسيا "إسرائيليا" يُدعى يوناتان جونين، المسؤول عن الدبلوماسية الرقمية بالعربية في وزارة الخارجية الإسرائيلية، كما يعرّف نفسه عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر».

ورد الفنان هنيدي، عبر حسابه الرسمي في موقع التغريدات الصغيرة «تويتر» على يوناتان جونين، بأنه سوف يغلق حسابه في تويتر، عندما غرد المسؤول الإسرائيلي قائلاً إن لهنيدي جمهوراً في إسرائيل محباً لأفلامه.

وكتب يوناتان جونين، عبر حسابه على تويتر قائلاً «أعجبني هاشتاغ #ASKHenedy الذي دشنه عشاق النجم الكوميدي المصري محمد هنيدي، وبهذه المناسبة أسأل النجم الكبير ومعجبيه: هل تنوي عمل جزء ثانٍ من فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية؟ وهل تعرف أن لك جمهورا واسعا من عشاق الكوميديا هنا في إسرائيل؟»، ليرد الفنان محمد هنيدي قائلاً: «إحنا كده هنقفل تويتر خالص يا يوناتان».

ولم تمنع سخرية هنيدي للدبلوماسي الاسرائيلي من الاستمرار في التغريد، وتابع حديثه مؤكدا: «أسعدني ردك على تغريدتي أخيرا، وأتمنى ألا يكون تهديدك جديا وتنفذه وتغلق حسابك على تويتر، مما استدعى «هنيدي» للرد عليه قائلًا: «بابا قالي ماتلعبش مع العيال الرزلة».

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