اللجنة الوطنية تقرر سلسلة فعاليات تصعيدية ضد الاونروا في الضفة

قررت اللجنة الوطنية في شمال الضفة الغربية اتخاذ خطوات تصعيدية ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ابتداء من يوم الثلاثاء.

وقالت اللجنه في بيان لها وصل نسخة منه ان الخطوات التصعيدية تأتي رداً على سياسية وكالة الغوث ضد الخدمات التي تقدم في المخيمات الفلسطينية اضافة الى قرار فصل عشرات المعلمين من مدارس وكالة الغوث .

اجتمعت اللجنة الوطنية المركزة لمواجهة تقليصات وكالة الغوث لشمال الضفة الغربية في مقر حركة فتح/إقليم نابلس وتم التأكيد على ما يلي :

1- نثمن ونبارك الخطوات الحثيثة التي يقوم بها الرئيس محمود عباس أبو مازن في المواجهة والتصدي و مواجهة المؤامرات التي تحاك ضد ثوابتنا الفلسطينية القدس واللاجئين(حق العودة).

2- نطالب منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني تحمل مسؤولياتها وإجراء لقاء عاجل وفوري مع المفوض العام السيد كرمبل لإنهاء الممارسات اللاإنسانية التي تقوم بها وكالة الغوث تجاه شعبنا في المخيمات الفلسطينية واللاجئين في كافة مناحي حياتهم التعليمية و الصحية والتشغيلية.

3- نطالب الحكومة الفلسطينية تحمل مسؤولياتها تجاه شعبنا في المخيمات الفلسطينية واللاجئين من خلال فرض قرارات الدولة المضيفة بما يتعلق في القضايا التعليمية والصحية والأغاثية.

4- كما وقررت اللجنة المركزة مجموعة من الفعاليات والنشاطات خلال الشهر الجاري و التي ستكون على النحو التالي:

1- التأكيد على ضرورة تطبيق ما ورد في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الموسع للجان الشعبية وفصائل العمل الوطني في مخيم عقبة جبر.

2- التأكيد على الفعاليات التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم للوقوف الى جانب حقوق اللاجئين والدعوة للمشاركة الفاعلة التي أقرتها اليوم الاثنين 5/2 أمام مقرات التربية والتعليم.

3- يوم الثلاثاء الموافق 6/2 سيكون يوم اعتصام حاشد أمام مقر رئاسة الوزراء في محافظة رام الله الساعة 12 ظهرا.

4- يوم الخميس 15/2 الساعة 12 ظهرا سيكون يوم اعتصام أمام مستشفى قلقيلية حيث تسبقه مسيرة حاشدة تنطلق من أمام مبنى وزارة الداخلية.

5- يوم الخميس 22/2 فعالية اعتصام أمام المقر الرئيسي لوكالة الغوث في محافظة نابلس.

6- نصب خيمة اعتصام دائمة على دوار الشهداء في محافظة نابلس وسيتم الإعلان عن صبها في حينه.

7- إغلاق المقر الرئيسي للوكالة في محافظة نابلس في مواعيد سيتم تحديدها في حينه من خلال اللجنة المكلفة بذلك.

8- أهلنا العظماء بعظمة انتمائهم لقضيتهم