الصحة: توقف مولدات الكهرباء في ثلاثة مراكز صحية إضافية

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، عن توقف المولدات الكهربائية في 3 مراكز صحية إضافية نتيجة أزمة الوقود التي يعاني منها القطاع.

وأوضح الناطق باسم وزارة الصحة في غزة د.أشرف القدرة، أن ثلاثة مولدات كهربائية توقفت صباح اليوم في 3 مراكز صحية إضافية و هي (الزوايدة و البريج المركزية و البركة).

وبين القدرة، أنه مع توقف المولدات بهذه المراكز يصل عدد المرافق الصحية التي توقف مولداتها الكهربائية حتى اللحظة إلى 3 مستشفيات و 13 مركزاً صحيًّا.

وعبر القدرة عن قلقه الشديد من توقف المزيد من المولدات الكهربائية في مركز أخرى جراء عدم وجود أفق لحل الأزمة القاسية؛ مما سيكون لها تداعيات خطيرة على مستقبل العمل الصحي في قطاع غزة.

وكانت وزارة الصحة في القطاع أعلنت الأسبوع الماضي عن توقف المولدات الكهربائية في 7 مراكز صحية بسبب نفاد الوقود.

والمراكز الصحية التي توقفت هي: مركز الصوراني، والقومسيون الطبي، والمؤسسة الطبية، وإدارة صحة غزة، ومركز عبسان الكبيرة، والعطاطرة والمعاقون حركيا.

وقد أكدت لجنة إدارة الأزمة في وزارة الصحة في تصريحات سابقة، أن الوضع الصحي في قطاع غزة دخل مرحلة غير مسبوقة جراء أزمة الوقود.

وطالبت اللجنة، الجهات المانحة بالتدخل الفوري لإنهاء أزمة الوقود، داعيةً شركة توزيع الكهرباء بعمل معالجات عاجلة لتوفير الكهرباء للمستشفيات على مدار الساعة.

وبينت، أن الخدمات الصحية في انحسار مستمر بعد توقف عدد منها في مستشفى بيت حانون، ومستشفى الدرة للأطفال، وتحويل مرضاها للمستشفيات الأخرى بسبب نفاد الوقود.