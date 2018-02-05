حملة اعتقالات في الضفة بينهم 3 أطفال

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" ، اليوم الاثنين، حملة مداهمات مختلف مناطق الضفة، واعتقلت عشرات المواطنين، بعد تحطيم محتويات منازلهم والاعتداء عليهم.

واقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، منازل مواطنين، وذكر بيان جيش الاحتلال انه اعتقل 21 مواطناً بحجة أنهم مطلوبين لأجهزته الأمنية.

وعرف من بين المعتقلين:

1. امير مراد طقاطقة14 عام، بيت فجار، بيت لحم

2. عامر خالد طقاطقه 15 عاماً، بيت فجار، بيت لحم

3. علي حمزة ديريه 15 عاما، بيت فجار، بيت لحم

4. شرحبيل الخطيب، دير ابومشعل، رام الله

5. نادر عويضات،مخيم العروب، الخليل

6. احمد شماسنة، مخيم شعفاط، القدس

7. منيب إبراهيم غنيمات، صوريف، الخليل

8ّ. فادي ابراهيم غنيمات، صوريف، لخليل

9.سيف ابوزينة، الخليل

10. احمد مجدي العرابيد، رام الله

11. محمد برناط- بلعين غرب رام الله

12. ياسين ياسين- بلعين غرب رام الله

13. مدحت أبو شريفة- مخيم الجلزون شمال رام الله

14. جمال السيد- كفر راعي قرب جنين