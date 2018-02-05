أجواء صافية واستقرار في درجات الحرارة

يكون الجو اليوم الاثنين غائمًا جزئيًا إلى صافٍ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



ويكون الجو يوم غدٍ الثلاثاء، غائمًا جزئيًا إلى صافٍ، حيث يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وفي يوم الأربعاء المقبل، يكون الجو غائمًا جزئيًا الى صافٍ، فيما يطرأ ارتفاعٌ طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .



أما في يوم الخميس، فيكون الجو غائمًا جزئيًا الى صافٍ، حيث لا يطرأ ارتفاعٌ يذكر على درجات الحرارة، وتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .