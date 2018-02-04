ضباط الاحتلال: مظاهرات الجمعة قرب السياج قد تؤدي لمواجهة عسكرية

حذر ضبط كبار في جيش الاحتلال من تزايد المظاهرات التي يتم تنظيمها كل يوم جمعة من كل أسبوع، انطلاقاً من مدن ومخيمات قطاع غزة نحو الحدود.

و وفقاً للضباط، فإن الجيش لاحظ في الفترة الاخيرة ازدياد في عدد المتظاهرين الفلسطينيين قرب الحدود، كما لاحظ ازدياد حجم المواجهات في عدة نقاط قرب السياج الفاصل.

و نقلت صحيفة هارتس العبرية عن الضباط قولهم ان مظاهرات يوم الجمعة تعتبر بالنسبة للجيش "الاسرائيلي" نقطة ضعف. وحسب اقوالهم فإن أي حدث غير طبيعي " خارق للعادة " يقع خلال تلك المظاهرات من الممكن ان يؤدي لتصعيد عسكري بين المنظمات الفلسطينية في قطاع غزة و قوات الاحتلال.