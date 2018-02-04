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أكدوا أن وتيرتها في ازدياد

ضباط الاحتلال: مظاهرات الجمعة قرب السياج قد تؤدي لمواجهة عسكرية

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 23:29 - 04 فبراير 2018
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حذر ضبط كبار في جيش الاحتلال من تزايد المظاهرات التي يتم تنظيمها كل يوم جمعة من كل أسبوع، انطلاقاً من مدن ومخيمات قطاع غزة نحو الحدود.

و وفقاً للضباط،  فإن الجيش لاحظ في الفترة الاخيرة ازدياد في عدد المتظاهرين الفلسطينيين قرب الحدود، كما لاحظ ازدياد حجم المواجهات في عدة نقاط قرب السياج الفاصل.

و نقلت صحيفة هارتس العبرية عن الضباط قولهم ان مظاهرات يوم الجمعة  تعتبر بالنسبة للجيش "الاسرائيلي" نقطة ضعف.  وحسب اقوالهم فإن أي حدث غير طبيعي " خارق للعادة " يقع خلال تلك المظاهرات من الممكن ان يؤدي لتصعيد عسكري بين المنظمات الفلسطينية في قطاع غزة و قوات الاحتلال.

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