فالفيردي يحطم رقم "غوارديولا" ويدخل تاريخ برشلونة

دخل المدرب إرنستو فالفيردي تاريخ نادي برشلونة، عقب تعادل فريقه أمام جاره اللدود إسبانيول مساء الأحد في "ديربي كتالونيا" 1-1 الذي جرى على ملعب "باور 8" معقل إسبانيول ضمن الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأنقذ مدافع فريق برشلونة، جيرارد بيكيه فريقه من الهزيمة الأولى في الليغا، بعدما سجل هدف التعادل قبل نهاية الشوط الثاني بدقائق، ليتعادل الفريقان، ومعه أصبح فالفيردي أول مدرب في تاريخ النادي يخوض 22 مباراة في الدوري بدون أن يتعرض لأي هزيمة "أطول سلسلة".

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن المدرب البالغ من العمر (53) عاما حطم الرقم القياسي المسجل باسم المدير الفني للفريق السابق، بيب غوارديولا حينما حقق انتصاره الـ 22 متفوقا بفارق فوز وحيد عن غوارديولا الذي سجل 21 انتصارا متتاليا في الدوري الإسباني موسم 2009-2010.

وسجل برشلونة 18 انتصارا مقابل 4 تعادلات طيلة مسيرته في الليغا هذا الموسم فرفع رصيده إلى 58 نقطة، بفارق 12 نقطة عن أقرب مطارديه مؤقتا أتلتيكو مدريد الثاني الذي يستضيف فالنسيا الثالث (40 نقطة) وبفارق 19 نقطة عن غريمه التقليدي ريال مدريد الذي تعادل أمام ليفانتي السبت.