الاحتلال يؤجل محاكمة الطفلة عهد التميمي

أجلت محكمة الاحتلال الإسرائيلية من جديد جلسة محاكمة الطفلة عهد التميمي إلى 13 فبراير/ شباط الجاري.

وكان من المفترض أن تمثل عهد (17 عاما) أمام القضاء في 31 يناير/ كانون الثاني مع والدتها مريم لكن الجلسة أرجئت حتى السادس من الشهر الجاري، وأجلت مجددا إلى 13 منه، بحسب ما أعلن محامي الطفلة وجيش الاحتلال.

وأمرت سلطات الاحتلال بإبقاء عهد ووالدتها قيد التوقيف طوال فترة المحاكمة. وفي حال إدانتها يمكن أن تصل عقوبتها إلى عدة سنوات.

وتحولت عهد التميمي إلى أيقونة لدى الفلسطينيين والمتعاطفين مع القضية لمشاركتها منذ طفولتها في مواجهات مع قوات الاحتلال، وخاصة بعد ظهورها في تسجيل فيديو مع قريبة لها وهما تطردان جنديين من أمام منزلها في الضفة الغربية المحتلة.