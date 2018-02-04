ايزنكوت: ازمة غزة الاقتصادية يمكن أن تقربنا من الحرب العام الحالي

وجه المبعوث الأمريكي الخاص للمنطقة جايسون غرينبلات انتقاداً شديد اللهجة لحركة حماس وطالبها بإعادة الجنديين "الاسرائيليين"، هدار غولدن و ارون شاؤول لــ "اسرائيل" و الافراج عن الأسرى الاسرائيليين الآخرين هشام السيد وجمعه ابراهيم ابو غنيمة.

وتأتي تصريجات جايسون على ضوء التصريحات التي ادلى بها قائد هيئة اركان جيش الاحتلال، الجنرال غادي ايزنكوت اليوم خلال اجتماع جلسة الحكومة "الاسرائيلية"، حيث حذر ايزنكوت من تدهور آخر في الوضع في قطاع غزة، بسبب الازمة الاقتصادية التي يمر بها القطاع .

و نقلت صحيفة هارتس عن ايزنكوت قوله: " إن الوضع الاقتصادي السيئ في قطاع غزة يقرب فرصة حرب اخرى مع العام الحالي 2018 ، رغم ان لا اسرائيل ولا حماس معنيتان بالحرب".

وطالب ايزنكوت حكومة الاحتلال بالقيام بخطوات كبيرة لمنع انهيار الوضع الاقتصادي في قطاع غزة.

وأضاف: "أن الوضع يتدهور في مجال المياه والطعام والكهرباء وأن موضوع الكهرباء هو الأكثر أهمية نظرا للحاجة إلى التدفئة في فصل الشتاء".

وأثار حضور آيزنكوت لاجتماع الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد، تساؤلات عن أسبابه، لا سيما وأنه من النادر أن يحضر رئيس هيئة أركان الجيش لاجتماعات الحكومة العادية.

كما حذر ضباط كبار من ان تقليص الولايات المتحدة الدعم المالي لوكالة الغوث الانروا زاد من خطوة الوضع الانساني في القطاع