4 هزات أرضية تشل حركة القطارات في تايوان

أفاد الموقع الإعلامي الصيني " Sina"، بأن سلسلة من الهزات الأرضية وقعت في مقاطعة "هوالين" شرقي تايوان، تسببت في شل حركة القطارات في جميع أنحاء الجزيرة.

وكشف المركز الصيني للزلازل أنه رصد 4 هزات أرضية وقعت في تايوان، بلغت قوتها 6.4 بمقياس ريختر.

ووفقا لهيئة الإنقاذ التابعة للبحرية التايوانية، ففي أحد التجمعات السكانية في الجزيرة انهار مبنى ضخم لمحطة ضخ المياه.

ولم تعلن الجهات المعنية في تايوان بعد حجم الخسائر البشرية والمادية التي نجمت عن الزلازل.

وتقع جزيرة تايوان التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة قرب فوالق تكتونية في قاع المحيط الهادئ، ما يجعلها عرضة لحدوث الزلازل بانتظام وتؤدي أحيانا إلى عواقب مدمرة.