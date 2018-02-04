هل سيلعب رياض محرز مع ليستر سيتي بعد الآن؟

قال هاري مجواير مدافع ليستر سيتي، إن لاعبي الفريق سيرحبون بعودة رياض محرز الذي تم استبعاده من التشكيلة التي تعادلت 1-1 مع سوانزي سيتي في الدوري الانجليزي الممتاز، أمس السبت بعد غيابه عن التدريبات ومحاولة الرحيل عن الفريق.

ويشعر محرز بحزن بعد رفض رحيله إلى مانشستر سيتي في اليوم الأخير للانتقالات الشتوية وتم استبعاده من التشكيلة التي خسرت 2-1 أمام إيفرتون الأربعاء الماضي.

ورغم إشارة وسائل إعلام بريطانية إلى استنكار بعض لاعبي ليستر ما يفعله اللاعب الجزائري، قال مجواير إنه لا توجد أي ضغائن من اللاعبين تجاه زميلهم الذي ربما يتعرض لعقوبة مالية لغيابه عن التدريبات.

وأضاف مجواير "الفريق سيرحب بعودة رياض فهو بلا شك أحد أفضل اللاعبين في ليستر، الأمر يتعلق به وبوكيله وبالنادي لكننا سنرحب بعودته".

من جانبه، قال مدرب ليستر سيتي، كلود بويل "التعامل مع رياض سيكون بينه وبين النادي وأنا، سنتعامل مع الأمر داخل النادي، من المهم أن نكون متحدين في هذا الوضع".

وأضاف "أعتقد أننا يجب أن نظهر له شعورنا، هو لاعب مهم قدم أفضل ما لديه لليستر وللجماهير والفريق، أثق في أنه سيعود بنفس الشعور، في البداية نحن بحاجة لفهم الوضع ومساعدته على العودة سريعًا".

ولم يعلن اللاعب البالغ عمره 26 عامًا موعد عودته وبعد مباراة سوانزي، رفض بويل الحديث عن هل سيلعب محرز في ليستر مرة أخرى أم لا.