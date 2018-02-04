بيكيه ينقذ برشلونة بتعادل مثير أمام إسبانيول

أفلت برشلونة من فخ الهزيمة، بعدما تعادل مع إسبانيول بنتيجة (1-1) في المباراة التي جمعتهما على ملعب كورنيا، ضمن مباريات الجولة 22 من الليجا.

أحرز سيرجيو جارسيا هدف إسبانيول من ضربة رأسية في الدقيقة 66، واستطاع جيرارد بيكيه تسجيل هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 82.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد برشلونة للنقطة 58 ويظل في صدارة الليجا، بينما يرتفع رصيد الفريق ذو اللونين الأبيض والأزرق عند النقطة 25 في المركز الـ15.

وجد لاعبو برشلونة صعوبة في اختراق دفاعات إسبانيول خلال الدقائق الأولى من المباراة بسبب الضغط الذي شنه أصحاب الأرض على حامل الكرة خاصة في الثلث الأخير من الملعب.

حاول البرازيلي كوتينيو من الوصول لمرمى دييجو لوبيز أكثر من مرة عن طريق مهارته في المراوغة ولكن كانت تنتهى بتمريرة على الأطراف للكثرة العديدة أمام منطقة جزاء إسبانيول التي عانى منها الثنائي الهجومي سواريز وألكاسير.

ظهر المهاجم الأوروجوياني في أول كرة خطيرة على المرمى في الدقيقة 19، حيث أرسل ألكاسير كرة بينية في داخل منطقة الـ6 أمتار ولكن فشل سواريز في تقدير الكرة كما يجب.

واصل البلوجرانا ضغطه الهجومي، ومع الدقيق 22 كاد فيليب كوتينيو أن يفتتح أهدافه مع برشلونة بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء ولكن عارضة الحارس دييجو لوبيز حالت دون ذلك.

اتى إسبانيول متماسكا بشكل كبير طوال الشوط الأول، حيث أغلق منافذ اللعب عند برشلونة والمتمثلة في كوتينيو وإنيستا، كما قام بعملية الهجمة المرتدة بشكل جيد إلى حد ما مستغلين سرعة بابتيستاو الذي هدد مرمى تير شتيجن في مناسبتين.

انطلق الشوط الثاني باثارة أكبر من الشوط الأول، فمع الثواني الأولى ألغى حكم المباراة هدفا لديفيد لوبيز بعدما تخطت كرته خط الملعب لتعود ضربة مرمى لصالح تير شتيجن.

اعترض الفرنسي صامويل أومتيتي على حكم المباراة مطالبا بمخالفة على مهاجم إسبانيول جيرارد مورينو، ليقوم الحكم باشهار البطاقة الصفراء في وجه مدافع البلوجرانا مع الدقيقة 52.

اجرى فالفيردي تبديلين مع الدقيقة 59 بدخول كلاً من ليونيل ميسي وسيرجيو روبيرتو، وخروج نيسلون سميدو وباكو ألكاسير، كما قام كيكي فلوريس تغيير بخروج خوسيه خورادو ودخول سيرجيو جارسيا.

بدأت الأمطار تهطل بغزارة على ملعب كورنيلا، ادت إلى تعثر أكثر من لاعب في المباراة خاصة لاعبي برشلونة الذين عانوا بشدة عند تمرير الكرة التي فقدت سرعتها بسبب كثرة المياة على أرض الملعب.

استطاع لويس سواريز تهيئة مساحة له داخل منطقة الجزاء، واستغل تمريرة جيدة من سيرجيو روبيرتو ولكن جاءت تسديدته اليسارية ضعيفة.

ومع الدقيقة 66 ارسل تير شتيجن كرة خاطئة من ضربة مرمى، وصلت للبديل سيرجيو جارسيا، الذي رفع كرة عرضية رائعة على رأس جيرارد مورينو ليعلن تقدم إسبانيول.

قام فالفيردي بالتغيير الثالث بخروج لوكاس ديني، ودخول جوردي ألبا من أجل تنشيط الجبهة اليسرى.

ومن ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 82 تمكن المدافع جيرارد بيكيه من تسجيل هدف التعادل برأسية سكنت شباك إسبانيول.

حدثت مناوشات عقب هدف التعادل بين بيكيه وجيرارد مورينو انتهت بحصول الأخير على بطاقة صفراء اثر تدخل خشن على قدم مدافع برشلونة.