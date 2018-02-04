احذروا.. مكملات "أوميغا 3" لا تحد من أمراض القلب



يشير تحليل تجميعي إلى أن المكملات الغذائية التي تحتوي على حمض أوميغا 3 الدهني ربما لا تساعد في الحد من خطر الإصابة بمشكلات في شرايين القلب في الأشخاص المعرضين لخطر متزايد للإصابة بذلك.

وتوصي جمعية القلب الأميركية بتناول وجبتي سمك على الأقل أسبوعيا والتفكير في تناول مكملات غذائية تحتوي على أوميغا 3 عندما لا يكون ذلك متاحا.

وربطت أبحاث سابقة أوميغا 3 بالحد من خطر الإصابة بعدم انتظام ضربات القلب والحد من خطر حدوث ترسبات في الشرايين وتقليل ضغط الدم بعض الشيء.

ومن أجل هذه الدراسة، فحص الباحثون بيانات من عشر تجارب شارك فيها في المجمل 77917 شخصا لهم تاريخ سابق من الإصابة بأزمة قلبية أو جلطة دماغية أو مشكلات صحية مثل السكري. وتم إعطاء معظم المشاركين بشكل عشوائي إما مكملات غذائية تحتوي على أوميغا 3 أو دواء وهمي لمدة عام على الأقل.

وبوجه عام كانت أعمار المشاركين 64 عاما في المتوسط لدى انضمامهم للتجارب وتمت متابعتهم لمدة 4.4 سنة في المتوسط.

وخلال عملية المتابعة توفي 2695 شخصا (3.5%) بسبب أمراض في القلب، في حين أصيب 2276 شخصا (2.9%) بأزمات قلبية غير مميتة، كما أصيب 1713 (2.2%) بجلطات دماغية وأجرى 6603 (8.5%) عمليات جراحية في شرايين القلب.

وقال الباحثون في دورية جاما لطب القلب على الإنترنت، إن الأخطار ظلت هي نفسها سواء تناول الأشخاص مكملات تحتوي على أوميغا 3 أم لا.

وقال الدكتور روبرت كلارك، كبير معدي الدراسة وهو باحث في الصحة العامة في جامعة أوكسفورد ببريطانيا، إن "هذه النتائج أظهرت عدم وجود تأثير مفيد لمكملات حمض أوميغا 3 الدهني لمنع الإصابة بأمراض شرايين القلب بوجه عام أو أي مرض فرعي في شرايين القلب .."

وقال "لذلك فإن هذه النتائج لا تدعم الخطوط الرئيسية الحالية لجمعية القلب الأميركية التي تؤيد تناول المرضي الذين سبق إصابتهم بمرض الشريان التاجي مكملات أوميغا 3 الغذائية لمنع إصابتهم بأمراض في شرايين القلب".