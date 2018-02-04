يوفنتوس يمطر شباك ساسولو بسباعية

أمطر يوفنتوس شباك ضيفه ساسولو بسبعة أهداف، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

وأصبح رصيد يوفنتوس بعد هذا الانتصار الكبير 59 نقطة، في صدارة الدوري الإيطالي بشكل مؤقت، وينتظر نتيجة لقاء نابولي أمام بينيفنتو مساء اليوم، بينما تجمد رصيد ساسولو عند 22 نقطة في المركز الخامس عشر.

سجل أهداف يوفنتوس أليكس ساندرو، ميراليم بيانيتش، وسامي خضيرة "هدفين"، بينما سجل جونزالو هيجواين "هاتريك" في الشوط الثاني.

وضع يوفنتوس ساسولو تحت الضغط في بداية اللقاء لتسجيل هدف مُبكر، وسدد سامي خضيرة كرة أولى على مرمى أندريا كونسيلي أبعدها الحارس لضربة ركنية.

ونجح أليكس ساندرو بعدها في وضع اليوفي في المقدمة بعد كرة وصلت إليه داخل منطقة الجزاء، سددها بيسراه في مرمى كونسيلي عند الدقيقة الثامنة.

بعد الهدف سعى ساسولو إلى الهجوم وتقدم للأمام لتسجيل هدف التعادل، لكن مساعيه توقفت بعد أن سجل يوفنتوس الهدف الثاني في الدقيقة 24 بعد ضربة ركنية أرسلها بيانيتش داخل المنطقة ولمسها ساندرو برأسه لتذهب على القائم البعيد لسامي خضيرة الذي أسكنها الشباك بسهولة.

ولم تمر دقيقتين حتى سجل النجم الألماني خضيرة الهدف الثالث ليوفنتوس في الدقيقة 27 بعد كرة خاطئة من خط وسط ساسولو وصلت إلى بيانيتش الذي مررها لخضيرة الذي ضاعف بدوره تقدم اليوفي.

وتصدى بوفون لفرصة ساسولو الأولى في الدقيقة 35، والتي تهيأت لبول ليرولا من الجهة اليمنى وسدد الظهير الإسباني الكرة ولكن بوفون أبعدها ببراعة.

أضاف ميراليم بيانيتش الهدف الرابع ليوفنتوس عند الدقيقة 38 بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء أسكنها ببراعة في الزاوية اليمنى لشباك حارس ساسولو لينتهي الشوط الأول بنتيجة عريضة للبيانكونيري.

دخل ساسولو الشوط الثاني بنية تقليص النتيجة وضغط على دفاع يوفنتوس الذي ظهر بصورة قوية كالعادة في غلق المساحات، وأرسل بوليتانو كرة عرضية باتجاه المهاجم باباكار في الدقيقة 61 ولكن بوفون تدخل ببراعة وتقدم للإمساك بالكرة قبل المهاجم السنغالي.

وعاد يوفنتوس لتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 63 عن طريق جونزالو هيجواين، بعد كرة سددها من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الشباك.

هدأ رتم المباراة بعد الهدف الخامس للسيدة العجوز وبدأ ساسولو يتراجع أكثر للخلف، حتى سجل هيجواين الهدف السادس بعد كرة لُعبت له خلف الدفاع من جانب كلاوديو ماركيزيو، قبل أن يراوغ المهاجم الأرجنتيني الحارس ويسكن الكرة الشباك.

وسجل هيجواين هدفه الثالث الشخصي له، والسابع لليوفي في الدقيقة 83 بعد تحرك آخر ممتاز وتمريرة من بيرنارديسكي، ليضع الكرة من فوق كونسيلي ببراعة.