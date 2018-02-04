​وقفة لعمال النظافة بغزة احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم



نظم الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وقفة احتجاجية بمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، صباح اليوم الأحد، للمطالبة بصرف رواتب عمال النظافة في كافة مستشفيات القطاع.

وحمّل عمال النظافة ومدراء الشركات الراعية لهم، الحكومة مسؤولية وصولهم لأوضاع مأساوية للغاية، لتنصلها من دفع رواتبهم.

وأوضح العمال أنهم يدخلون الشهر السادس دون أي اهتمام يذكر من قبل المعنيين بالأمر، مؤكدين على حق العمال العيش بحياة كريمة، في ظل استمرارهم في عملهم الإنساني، وبكل طاقاتهم وجهودهم للحفاظ على القطاع الصحي في غزة.

وأشاروا إلى أنّ عدم دفع رواتب العمال من قبل الحكومة، سيؤدي لكارثة طبية في كل مستشفيات القطاع.

وكانت شركات النظافة في مستشفيات القطاع الصحي في غزة، أوقفت عملها بشكل جزئي، في شهر ديسمبر الماضي، جراء عدم تلقيها لمستحقاتها المالية لأربعة أشهر على التوالي.