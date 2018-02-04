التشريعي: إدراج هنية بقائمة الإرهاب "اعتداء على إرادة الشعب"

أكد المجلس التشريعي الفلسطيني، أن القرار الأمريكي بوضع النائب الفلسطيني إسماعيل هنية، على قوائم الإرهاب هو اعتداء على صندوق الانتخابات وعلى إرادة الشعب الفلسطيني.

بدوره، قال أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، خلال وقفة برلمانية بغزة، "إن النائب هنية كان على رأس قائمة فازت بأغلبية ساحقة في آخر انتخابات تشريعية فلسطينية في العام 2006م".

وطالب بحر، المؤسسات الدولية والعربية بصد القرار الأمريكي، الذي يدرج أحد رموز المجلس التشريعي الفلسطيني في قوائم الإرهاب الأمريكية.

من جهته، دعا النائب عن كتلة فتح البرلمانية، النائب أشرف جمعة، "أنه يجب على البرلمان العربي والدولي إبداء موقفهم إزاء هذا القرار الأمريكي الظالم والجائر".

وأضاف النائب جمعة، خلال تصريحات خاصة بمراسلنا، "كان الأولى على الإدارة الأمريكية وضع القيادات الصهيونية على قوائم الإرهاب التي ترتكب جرائم القتل بحق الأبرياء من الفلسطينيين بدلا من وضع رموز المقاومة على قوائم الإرهاب".

وتابع، "كلنا إسماعيل هنية ونرفض هذا القرار الأمريكي بوضع القيادات الفلسطينية على قائمة الإرهاب".

وكانت وزارة الخزانة الأميركية، أدرجت الأربعاء الماضي، رئيس المكتب السياسى لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية، على قوائم الإرهاب.