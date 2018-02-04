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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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"التربية": تدمير مدرسة تجمع أبو نوار جريمة نكراء

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 17:09 - 04 فبراير 2018
تدمير مدرسة مجمع ابو نوار تدمير مدرسة مجمع ابو نوار
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وصفت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الأحد، تدمير مدرسة أبو نوار الأساسية المختلطة على أيدي قوات الاحتلال، بالجريمة النكراء التي تضاف إلى سلسلة الجرائم المتواصلة بحق المؤسسات التعليمية، والتي باتت تستوجب التدخل العاجل والفوري دون الاكتفاء بإصدار بيانات الاستنكار والتنديد والاستهجان.

وأفادت الوزارة، في بيان لها، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة تجمع أبو نوار وهدمت غرفتين من المدرسة، بحجة أن هذه المنطقة لم تسمح سلطات الاحتلال للفلسطينيين بالبناء الحجري فيها.

وجددت الوزارة مناشدتها ودعوتها لكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية والمحلية العمل على فضح هذه الانتهاكات، وتوفير الحماية والمناصرة للطلبة، خاصة في المناطق المسماة "ج" وتلك التي تعاني من سياسات الاحتلال العنصرية والهمجية.

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