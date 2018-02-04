الفتياني: ننتظر قرارات الحكومة الخاصة بموظفي غزة

أكد ماجد الفتياني، أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، أن الجميع بانتظار القرارات التي سيتخذها مجلس الوزراء بخصوص توصيات اللجنة الادارية والقانونية التي انهت عملها منذ شهر تقريبا بخصوص موظفي غزة.

واوضح الفتياني في تصريحات صحفية أن اللجنة الإدارية والقانوينة الخاصة بموظفي غزة أنهت عملها منذ شهر تقريبا، وأحالت توصياتها الى مجلس الوزراء وبالتالي الكل ينتظر القرارات التي ستتخذ وماذا يمكن البناء على تقرير هذه اللجنة التي تعاملت مع هذا الملف بكل ايجابية وكل منطقية.

وأعرب الفتياني عن أمله أن ترى قرارات اللجنة الادارية والقانونية النور والتطبيق لانها جزء من القرار الحكومي، مشددا على أن الجميع ينتظر ماذا ستكون هذه القرارت.

وعن تمكين الحكومة في قطاع غزة أشار الفتياني الى أن التمكين يكون من خلال العمل بحرية ودون تدخلات وفقا للنظام والقانون المعمول به في فلسطين وفقا للصلاحيات والتفويض المعمول به لهذه الحكومة، لافتا الى وجود خلافات على الجباية والضرائب والتي تجبى من قطاع غزة والتي يجب توريدها الى الخزينة المركزية حتى تتمكن الحكومة من الوفاء بالتزماتها اتجاه الموظفين وغيرهم في ظل الحديث عن خزينة وحكومة ومسئولية واحدة على النفقات العامة.

وقال :"كان هناك بعض الاختلاف والتعطيل نأمل ان يكون قد تم تجاوزه في هذا الجانب حتى تقوم الحكومة بواجبها"

ووفقا للجدول الزمني، الذي تم التوافق عليه في القاهرة في الثامن عشر من أكتوبر 2017، فإنه من المقرر أن تذهب الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسهم حركتا فتح وحماس في شباط/ فبراير 2018، إلى العاصمة المصرية القاهرة، لتقييم الاتفاق الموقع برعاية المخابرات المصرية.