وزير إسرائيلي: سنصد أي هجوم من غزة جوًا وبحرًا وبرًا ومن تحت الأرض

قال وزير الامن العام الإسرائيلي جلعاد أردان "إن جيش الاحتلال يستعد لتسلل عناصر مسلحة عبر الأنفاق والبحر والجو".

وذكر اردان -خلال تدريبات لجيش الاحتلال- أن قوات الجيش ستتصدى لأي تسلل سواء من الجو أو البحر أو البر او من تحت الأرض، قائلاً "أي خرق للأمن الإسرائيلي سيواجه بضربات قاسية".

وقال اردان: إن حركة حماس مسؤولة عن الوضع في غزة، وبدلا من استثمار الاموال في السكان فإنها تستثمر في بناء البنى التحتية والتدريب على التسلل إلى المستوطنات الاسرائيلية.

وتحاكي التدريبات الإسرائيلية تسلل وحدات كوماندوز من قطاع غزة لساحل عسقلان.

وأغلقت قوات الاحتلال الطرق ونشرت حواجز، واستدعت قوات خاصة وعناصر من الشرطة للتدريب على التعامل مع تسلل عناصر من المقاومة عبر البحر لساحل عسقلان شمال قطاع غزة.

وشمل التدريب المنطقة الجنوبية من مدينة اسدود حتى مدينة ايلات جنوباً، كما تدرب الجنود على نصب حواجز، واغلاق المستوطنات، وبناء مواقع رصد لشاطئ البحر، واستدعاء قوات فور رصد مسلحين فلسطينيين يتسللون من البحر نحو عسقلان.

وتدرب الجنود الإسرائيليين على كيفية السيطرة بأقصى سرعة على سيناريوهات تسلل مسلحين إلى شواطئ عسقلان.