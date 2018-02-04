الأسرى: 595 قاصراً في "عوفر" خلال 2017 بينهم 41 أصيبوا بالرصاص

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، بأن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال العام 2017 (595) طفلا قاصرا دون سن 18 لسجن "عوفر" الإسرائيلي، بينهم 41 طفلا أصيبوا بشكل مباشر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال محامي لؤي عكة، إن من بين هؤلاء 164 طفلا تعرضوا للضرب والتنكيل الشديدين، وان ما نسبته 81% من بينهم تعرضوا للضرب العنيف على منطقة الخاصرة والكلى سواء خلال الاعتقال او أثناء النقل بالسيارات العسكرية، وان 66% من بين هؤلاء تم ضربهم على منطقة الرأس والرقبة، سواء بضربهم بحديد السيارة العسكرية، أو الدوس على الرأس او باللكمات.

وبين أن 178 طفلا قاصرا يقبعون حاليا في "عوفر"، وأنه أدخل خلال الشهر الأول من العام 2018، 50 قاصرا، تم اعتقال غالبيتهم من المنازل والطرقات، كما أصدرت "عوفر" العسكرية أحكاما بحق 43 قاصرا خلال الشهر المنصرم، تراوحت ما بين شهرين و16 شهرا، فيما صدر أمران بالاعتقال الإداري بحق طفلين بالسجن.

كما لفت إلى أن مجمل الغرامات التي فرضت بحق قاصرين خلال الشهر الأول من العام 2018، بلغت 116 ألف شيقل.

وأوضحت الهيئة الحالات التي تعرضت للضرب والاصابة بالرصاص بين الأطفال بسجن "عوفر" خلال العام الماضي، على النحو التالي:



